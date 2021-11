Temperatura Máxima: veja qual filme será exibido pela TV Globo neste domingo (28)

A Temperatura Máxima deste domingo (27) exibirá 'O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro, um filme de ação/ficção lançado em 2014, que tem como protagonista o ator Andrew Garfield no elenco. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

No longa, Peter Parker está curtindo ser o Homem-Aranha, por mais que essa responsabilidade o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy (Emma Stone) e sua tia May (Sally Field).

No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan), e o surgimento de um vilão poderoso: Electro (Jamie Foxx)

Confira o trailer

Ficha técnica

Título: The Amazing Spider-Man 2 (Original)

Ano produção: 2014

Dirigido por Marc Webb

Estreia: 1 de Maio de 2014 ( Brasil )

Duração: 142 minutos

Classificaçã: 12 - Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação Aventura Ficção Científica Super-herói

Países de Origem: Estados Unidos da América