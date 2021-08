Temperatura Máxima: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (29)

A Temperatura Máxima deste domingo (29) exibirá "Circulo de Fogo: A Revolta", um filme americano lançado em 2018 que tem a ficção científica como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

Sinopse

Jake, filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando do programa Jaeger. O jovem é um talento promissor do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime ao vasculhar ferros-velhos em busca de peças de robôs abandonados.

Perseguido após não encontrar uma peça valiosa, ele encontra o esconderijo da jovem Amara, que clandestinamente está construindo um Jaeger de porte pequeno.

Ambos tentam fugir usando o robô, mas acabam sendo capturados. Para escapar da prisão, eles são enviados ao treinamento de pilotos Jaeger, onde Jake reencontra sua irmã de criação Mako, que uma heroína da época do combate contra os kaiju, que tenta lhe ajudar a se readaptar ao ambiente militar.

Curiosidades

Inicialmente, o filme estava previsto para ser lançado em 4 de agosto de 2017, em seguida foi adiado para 23 de fevereiro de 2018, e novamente remarcado para 23 de março do mesmo ano.

A produção foi a primeira dirigida por Steven S. Deknight.

Quatro atores que estrelaram a série Spartacus (2010) também trabalham juntos na produção. São eles: Steven S. DeKnight, Nick E. Tarabay, Dustin Clare e Daniel Feuerriegel.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título Original: Pacific Rim Uprising

Elenco: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi.Direção Steven S. Deknight

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura