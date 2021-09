Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (12/09)

A Temperatura Máxima exibe às 12h30 deste domingo (12), na TV Globo, a aventura "Goosebumps - Monstros e Arrepios", filme americano de 2015 estrelado por Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush e Amy Ryan.

O longa-metragem conta a história de Zach (Dylan Minnette), um adolescente que se apaixona pela vizinha Hannah (Odeya Rush), cujo pai é autor de uma série de livros de fantasia e terror.

Ao visitar a casa dela, no interior dos Estados Unidos, para onde ele se mudou com a mãe (Amy Ryan) após a morte do pai, Zach derruba uma estante de livros do autor e um dos personagens das páginas ganha vida: o Abominável Homem das Neves.

A trama ganha outros seres estranhos depois que o boneco de ventríloquo escapa em busca de vingança. São eles: anões de jardim macabros, louva-a-deus gigantes, lobisomens e zumbis. Para que o terror chegue ao fim, Zach precisará abrir novamente o livro de onde os personagens saíram.

Goosebumps – Monstros e Arrepios

Título Original: Goosebumps

Elenco: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush e Amy Ryan

Dubladores: R. L. Stine: Paulo Vignolo/ Zach Rooney: Alexandre Drummond/ Hannah: Bruna Laynes/ Champ: Wirley Contaifer/ Gale: Angelica Borges/ Lorraine: Priscila Amorim

Direção: Rob Letterman

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura