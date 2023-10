Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta domingo, 8

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (8/10), exibe o filme “X-Men: Fênix Negra” após “Esporte Espetacular”, às 12:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "X-Men: Fênix Negra"

Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam em uma ameaça, fazendo com que os X-Men decidam se sua vida vale mais do que toda a humanidade. Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam em uma ameaça, fazendo com que os X-Men decidam se sua vida vale mais do que toda a humanidade.

ASSISTA AO TRAILER DE "X-Men: Fênix Negra"

FICHA TÉCNICA DE "X-Men: Fênix Negra"