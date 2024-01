Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta domingo, 7

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (7/1), exibe o filme “Planeta dos Macacos: A Origem” após a exibição de "Magnum P.I", às 13h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Planeta dos Macacos: A Origem"

O cientista Will Rodman realiza experiências com macacos em busca de uma cura para o mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles, sofre da doença. Após sua pesquisa ser cancelada, Will resolve aplicar uma amostra de medicamento no pai e outra num filhote de macaco. Em pouco tempo, Charles recupera sua memória e o filhote, César, passa a demonstrar uma inteligência fora do comum. Anos depois, César é engaiolado por atacar um vizinho e, cada vez mais, se revolta com a situação.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Planeta dos Macacos: A Origem"