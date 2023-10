Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta domingo, 22

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (22/10), exibe o filme “Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros” após “Esporte Espetacular”, às 12h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros"

O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, tornando-se uma grande ameaça para a existência humana.

ASSISTA AO TRAILER DE "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros"

FICHA TÉCNICA DE "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros"