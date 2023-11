Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta domingo, 12

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (12/11), exibe o filme “MIB: Homens de Preto Internacional” após “Esporte Espetacular”, às 12h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "MIB: Homens de Preto Internacional"

Quando criança, Molly presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Anos depois, ela se torna uma renomeada agente conhecida por M e é enviada a Londres para investigar algo de muito estranho que tem ocorrido na agência local.

ASSISTA AO TRAILER DE "MIB: HOMENS DE PRETO INTERNACIONAL"

FICHA TÉCNICA DE "MIB: Homens de Preto Internacional"