Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (6)

Na Temperatura Máxima deste domingo (6), a TV Globo exibirá o filme "O Mistério do Relógio na Parede", uma história de fantasia lançada em 2018, com Jack Black e Cate Blanchett no elenco.

Sinopse

Lewis (Owen Vaccaro), de apenas 10 anos, vai morar com o tio (Jack Black) após perder os pais. O que ele não sabia é que o tio e a vizinha da casa ao lado, a Sra. Zimmerman (Cate Blanchett), são, na verdade, feiticeiros.

Assista ao trailer:

Curiosidades

O filme é uma adaptação do livro de John Bellairs

A história mistura terror e comédia infantil, com temas que giram em torno do resgate da inocência.

O filme é produzido pela Amblin de Steven Spielberg

O longa é o primeiro do diretor Eli Roth com censura abaixo de 17 anos nos EUA

Ficha Técnica