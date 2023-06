Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (4)

A Temperatura Máxima deste domingo (4) exibirá "Máquinas Mortais", um filme de ação lançado em 2019 e dirigido por Christian Rivers. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

ASSISTA AO TRAILER DE "Máquinas Mortais"

