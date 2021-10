Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (31)

A Temperatura Máxima deste domingo (31) exibirá "Máquinas Mortais", um filme de aventura e ficção científica lançado em 2018. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan e Hugo Weaving, o longa-metragem começará às 12h30 após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

Sinopse

Passada a Guerra dos Sessenta Minutos, a Terra encontra-se destruída. Para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades-Tração, e lutam umas com as outras para conseguir mais recursos naturais.

Quando Londres se envolve em um ataque, Tom (Robert Sheehan) é lançado para fora dos limites urbanos junto com uma fora-da-lei e os dois decidem se unir e lutar para sobreviver. Além disso, precisam enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Veja o trailer

Curiosidades

Estreia de Christian Rivers na direção de longas;

Adaptação literária, o filme foi baseado no livro homônimo (Mortal Engines) escrito por Philip Reeve;

No livro original, quando citam os "deuses da América perdida" no museu, o que está em exibição são estátuas do Mickey e Pluto. Como o filme é uma produção da Universal, os personagens foram substituídos por dois Minions;

O filme teve investimento de US$ 100 milhões;

Ficha técnica

Título Original: Mortal Engines

Elenco: Hera Hilmar, Hugo Weavin, Jihae, Leila George, Robert Sheehan e Stephen Lang

Dubladores: Carla Pompílio,Carol Crespo, Gustavo Pereira, Hélio Ribeiro, Luisa Palomanes e Sérgio Fortuna

Direção: Christian Rivers

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura