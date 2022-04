Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (3)

A Temperatura Máxima deste domingo (3) exibirá "Jurassic World: Reino Ameaçado", um filme de ação lançado em 2018. O longa-metragem irá ao ar às 12h30h, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

Sinopse da Temperatura Máxima de hoje

Em Jurassic World: Reino Ameaçado, três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente.

Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire (Bryce Dallas Howard) convoca Owen (Chris Pratt) a retornar à ilha com ela.

Assista ao trailer de "Jurassic World: Reino Ameaçado"

Ficha técnica