Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (29)

A Temperatura Máxima deste domingo (29) exibirá "Minha Mãe É Uma Peça 3", um filme de comédia lançado em 2019 dirigido por Susana Garcia. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o "Esporte Espetacular", na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Após ter um piripaque, Dona Hermínia recebe duas notícias: Marcelina está grávida de um cara que mal conhece e Juliano está noivo. Sofrendo ao ver que seus filhos já estão formando suas próprias famílias, ela decide focar nos preparativos para o casamento.

Com o apoio de sua diarista Waldeia e de suas irmãs Iesa e Lucia Helena, a matriarca terá que driblar a sogra de seu filho, além de lidar com as novas investidas de Carlos Alberto, seu ex-marido.

ASSISTA AO TRAILER DE "Minha Mãe É Uma Peça 3"

FICHA TÉCNICA