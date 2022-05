Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (29)

A sessão da Temperatura Máxima deste domingo (29), na Rede Globo, exibe Need For Speed: O Filme. O longa de ação vai ao ar logo depois do Esporte Espetacular, às 12h30.

Sinopse da Temperatura Máxima de hoje

Tobey Marshall herdou do pai uma oficina mecânica, onde modifica carros para que se tornem o mais rápido possível. Além disso, Tobey é um exímio piloto e, volta e meia, participa de rachas.

Um dia, o ex-piloto da Fórmula Indy Dino Brewster o procura para que Tobey possa concluir um Mustang desenvolvido por um gênio da mecânica que já faleceu.

Apesar das divergências entre eles, Tobey aceita a proposta por precisar muito do pagamento oferecido por Dino. O carro é concluído e, posteriormente, vendido.

Entretanto, a velha rixa entre eles faz com que disputem um último racha, que conta ainda com a participação de Pete, grande amigo de Tobey.

A corrida termina em tragédia devido ao falecimento de Pete. Considerado culpado pela morte, Tobey passa dois anos na prisão. Quando, enfim, é solto, ele organiza um plano para que possa participar de uma conhecida corrida do submundo na qual Dino também correrá.

Trailer de Need For Speed: O Filme