Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (27)

Na Temperatura Máxima deste domingo (27), a TV Globo exibirá o filme "R.I.P.D. - Agentes do Além", uma história de ação com humor, com Ryan Reynolds e Jeff Bridges no elenco.

Sinopse

O policial Nick Walker acaba de morrer e ser enviado para o departamento Descanse em Paz, onde uma equipe de policiais mortos-vivos trabalha secretamente na Terra.



Enviado de volta para tentar encontrar seu assassino, Nick contará com a ajuda do veterano Roy Pulsipher.

Assista ao trailer:

Curiosidades

R.I.P.D, que significa "Rest In Peace Department" ("Departamento Descanse em Paz"), é uma mistura da sigla R.I.P, utilizada em cemitérios, com as iniciais das polícias norte-americanas, como N.Y.P.D. e L.A.P.D;



Zach Galifianakis esteve cotado para viver Roy Pulsipher;



A maioria das cenas de R.I.P.D. - Agentes do Além foi gravada em Boston.

Ficha Técnica