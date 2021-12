A Temperatura Máxima deste domingo (26) exibirá "Thor: Ragnarok", um filme de ação lançado em 2017, com o ator Chris Hemsworth no elenco.

O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo

Sinopse

Após anos afastado, Thor retorna para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela, a poderosa e implacável deusa da morte.

Com o auxílio de Loki, ele enfrenta Hela, mas durante a batalha, Thor acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo.

Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.

Assista ao trailer de "Thor: Ragnarok"

Ficha técnica