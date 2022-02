Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (20)

A Temperatura Máxima deste domingo (16) exibirá "Uma Dobra no Tempo", às 12h30, logo após exibição do 'Esporte Espetacular'. O filme, lançado em 2018, tem como gênero ficção científica e fantasia.

O longa tem nomes como Storm Reid e Oprah Winfrey no elenco. Ava DuVernay ficou responsável pela direção.

Sinopse da Temperatura Máxima de hoje

Meg Murry e seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá.

Aliado do colega de classe de Meg, Calvin O'Keefe, e guiado pelos três misteriosos viajantes astrais conhecidos como sra. Whatsit, sra. Who e mrs.

Which, as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que possui todo o mal no universo.

Assista ao trailer de "Uma Dobra no Tempo"

Curiosidades

Ava DuVernay é a primeira mulher negra a dirigir um blockbuster;

A família de Meg no livro era toda caucasiana, mas no filme a diretora preferiu deixá-la mais diversificada;

O filme é baseado no livro Uma Dobra no Tempo, de Madeleine L'Engle.

Ficha técnica

Título original: 'A Wrinkle in Time'

Ano produção: 2018

Direção: Ava DuVernay

Data de lançamento: 29 de Março de 2018 (Brasil)

Duração: 110 minutos

Classificação: 12 - Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Aventura/Família/Fantasia

País de Origem: Estados Unidos da América