Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (2)

A Temperatura Máxima deste domingo (2) exibirá "Depois Daquela Montanha", um filme de ação e drama lançado em 2017.

O longa-metragem irá ao ar às 12h10, logo após o Esporte Espetacular.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos no tempo.

Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.

ASSISTA AO TRAILER DE 'DEPOIS DAQUELA MONTANHA'

FICHA TÉCNICA DO FILME