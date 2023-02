Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (19)

A Temperatura Máxima deste domingo (19) exibirá "Mib: Homens De Preto Internacional", um filme de Ficção Científica e ação lançado em 2019 dirigido por F. Gary Gray. O longa-metragem irá ao ar às 12h15, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Quando criança, Molly (Tessa Thompson) presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Como estava escondida, a garota não foi atingida pela ação. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB.

Após muita pesquisa, ela consegue descobrir a sede da agência e lá se candidata a uma vaga, sendo aceita por O (Emma Thompson). Ainda em experiência, e agora renomeada como agente M, ela é enviada a Londres para investigar algo estranho que tem ocorrido na agência local.

É quando conhece o agente H (Chris Hemsworth), de grande renome pelos seus feitos no passado mas uma certa arrogância e displicência na execução do trabalho.

ASSISTA AO TRAILER DE "Mib: Homens De Preto Internacional"

FICHA TÉCNICA