Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (14)

A Temperatura Máxima deste domingo (14) exibirá "Extraordinário", um filme de drama lançado em 2017 dirigido por Stephen Chbosky. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele, pela primeira vez, frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

ASSISTA AO TRAILER DE "Extraordinário"

FICHA TÉCNICA