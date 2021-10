Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (10/10)

A Temperatura Máxima exibe às 12h30 deste domingo (10), na TV Globo, o longa "Homem-Aranha: De Volta Ao Lar". Com direção de Jon Watts, o filme acompanha Peter Parker voltando para casa após trabalhar intensamente ao lado dos Vingadores.

Assista ao trailer:

No elenco, estão astros como Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya e Marisa Tomei. No enredo, quando a vida do herói aracnídeo parece estar mais calma, ele se depara com um novo vilão: o terrível Abutre, interpretado por Keaton.

Qual o enredo do filme

Lançado em 2017, "Homem-Aranha: De Volta Ao Lar" apresenta ao público a hora de voltar para casa do jovem Peter Parker. Ele mora em Nova York ao lado de sua tia, May, e, sob o olhar atento do mentor Tony Stark, começa a abraçar sua nova identidade como Homem-Aranha.

Combatendo diariamente pequenos crimes nas redondezas, Peter acredita que encontrou a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge ameaçando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

O filme recebeu avaliações positivas da crítica, que elogiou o desempenho dos atores Tom Holland e Michael Keaton, além do humor e dos efeitos visuais da obra.

Em 2019, foi lançada nos cinemas a sequência do longa, "Homem Aranha: Longe de Casa". Novamente dirigido por Jon Watts, o filme mostra Peter Parker em uma viagem de duas semanas pela Europa quando é surpreendido pela visita de Nick Fury.

Convocado para mais uma missão heroica, o jovem precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente e também a aparição do enigmático Mysterio.

Veja a ficha técnica do filme

Título original: Spider-Man: Homecoming

Direção: Jon Watts

Elenco: Tom Holland, Michael Keaton e Robert Downey Jr.

Duração: 133 min

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos