Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (10)

A 'Temperatura Máxima' deste domingo (10) exibirá "Milagres Do Paraíso" (2016), filme de drama com Jennifer Garner, Kylie Rogers e Martin Henderson no elenco.

O filme deve ir ao ar na TV Globo às 12h30min, depois do 'Esporte Espetacular'.

Sinopse da Temperatura Máxima Hoje

Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson) são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa.

Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdomen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo.

Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.

Assista ao trailer de 'Milagres Do Paraíso'

Ficha técnica

Título Original: Miracles From Heaven;

Miracles From Heaven; País de Origem: Estadunidense;

Estadunidense; Ano de Produção: 2016;

2016; Diretor: Patricia Riggen;

Patricia Riggen; Elenco: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, e Queen Latifah;

Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, e Queen Latifah; Gênero: Drama.