A Temperatura Máxima deste domingo (10) exibirá "Oito Mulheres e Um Segredo", um filme de comédia/ação lançado em 2018.

O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

Sinopse da Temperatura Máxima de hoje

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Assista ao trailer de "Oito Mulheres E Um Segredo" Ficha técnica Título Original: Ocean's 8

Elenco: Sandra Bullock, Cate Clanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling

Direção: Gary Ross

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia/Ação