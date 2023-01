Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (1º)

A Temperatura Máxima deste domingo (1º) exibirá "Pelé - O Nascimento De Uma Lenda​" um filme de drama e esporte protagonizado por Kevin de Paula e lançado em 2016. O longa-metragem irá ao ar às 12h15, logo após o "Esporte Espetacular", na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Com apenas 17 anos, Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, conduz o Brasil na campanha do título da Copa do Mundo de 1958.

ASSISTA AO TRAILER DE "Pelé - O Nascimento De Uma Lenda"

FICHA TÉCNICA