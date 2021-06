Tela Quente: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (14/6)

Na Tela Quente de hoje, 17/5, a TV Globo exibe o filme 'Godzilla II: Rei Dos Monstros', às 22h35, após a novela Império.

Do ficção científica e ação, o longa-metragem lançado em 2019 tem as atrizes Millie Bobby Brown, da série Stranger Things, e Vera Farmiga no elenco. A direção é de Michael Dougherty.

Sinopse

Segundo o resumo oficial do filme, os membros da agência Monarch enfrentam monstros gigantescos, incluindo o poderoso Godzilla, que entra em choque com a mariposa Mothra, Rodan e seu maior inimigo, King Ghidorah, o monstro de três cabeças.

Ao longo do tempo de tela, as antigas superespécies disputam a supremacia, enquanto também colocam a própria existência da humanidade em risco.

Veja o trailer oficial