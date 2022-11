Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 7

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (7/11), exibe o filme “Correndo Contra O Tempo (2019)” após “Travessia”, às 22h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Correndo Contra O Tempo (2019)"

A sobrinha do detetive Jack é assassinada e, dias após, ele recebe uma ligação da menina, que não faz ideia do que está por vir. Percebendo que está no futuro, ele corre contra o tempo para impedir o crime.

Assista ao trailer:

FICHA TÉCNICA DE "Correndo Contra O Tempo (2019)"