Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (4)

Na Tela Quente desta segunda-feira (4), a TV Globo exibe o filme "Escobar: A Traição", às 23h55, logo após a transmissão do Big Brother Brasil (BBB) 22.

O filme, de gênero definido como drama e ação, foi lançado em 2018 nos cinemas e tem 1h23 de duração.

O elenco é integrado pelos atores Javier Bardem, Penélope Cruz, e Peter Sarsgaard.

Que horas começa a Tela Quente hoje, segunda (4)?

A Tela Quente começa às 23h55, horário de Brasília, na TV Globo.

Assista ao trailer

Sinopse

Pablo Escobar Gaviria é o poderoso fundador do Cartel de Medellín. Através do olhar de sua glamorosa amante Virgínia Vallejo, uma jornalista conhecida com o seu próprio programa de televisão, a trama acompanha a história da ascensão e queda do senhor do tráfico colombiano.

Ficha técnica