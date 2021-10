Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (4)

Na Tela Quente de hoje, segunda-feira (4), a TV Globo exibe o longa "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite", às 23h15 (horário de Brasília), logo após a novela "Verdades Secretas".

Filme de 2018 dirigido por Rawson Marshall Thurber mostra a jornada de Will Sawyer (Dwayne Johnson), um veterano de guerra dos Estados Unidos que trabalha diagnosticando a segurança de arranha-céus.

Ele acaba se envolvendo uma polêmica sobre um incêndio em um grande prédio chinês e luta para encontrar os verdadeiros culpados.

Assista ao trailer de Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

Sinopse do filme

Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer é acusado de promover um enorme incêndio no local.

Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.

Ficha técnica

Título original: Skyscraper

Elenco:Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes

Direção: Rawson Marshall Thurber

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação