Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (31)

Na Tela Quente desta segunda (31), a TV Globo exibe o filme "O Túnel", às 23h35, logo após o Big Brother Brasil (BBB) 22.

Do gênero drama thriller/suspense, o longa norueguês de 2019 tem como protagonista Thorbjørn Harr (Vikings) e vencedor do prêmio de melhor atriz coadjuvante para Ingvild Holthe Bygdnes (Prêmio Amanda).

Assista ao trailer

Sinopse da Tela Quente hoje

No feriado de Natal, um acidente no túnel Storfjell deixa várias pessoas presas à espera de resgate. Uma tempestade dificulta a chegada dos bombeiros. Por causa do pequeno contingente, o chefe dos bombeiros convoca o ex-socorrista, Stein.

Chegando ao túnel, acabam descobrindo que o mau tempo, do outro lado da montanha, ocasionou uma nevasca e o pequeno grupo precisará socorrer as vítimas do acidente sozinho. Uma explosão acaba piorando a situação, e os bombeiros terão que correr contra o tempo para retirar as pessoas com vida.

Curiosidades sobre o filme

O filme é baseado em fatos reais.

A Noruega, país de origem do longa, possui mais de 1.100 túneis em seu território.

Ficha Técnica

Título Original: The Tunnel

Elenco: Thorbjørn Harr e Ingvild Holthe Bygdnes

Direção: Pål Øie

Nacionalidade: Norueguesa

Gênero: Drama/thriller/suspense

Ano: 2019