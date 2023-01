Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 30

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (30/1), exibe o filme “Fuga De Natal” após “Big Brother Brasil 23”, às 23:45, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Fuga De Natal"

O filme conta a história de uma novata e dois veteranos no Rancho dos Velhinhos, no Gama. João Pedro é um pioneiro da construção de Brasília que se sente esquecido, enquanto Leon é um ator que vive a recordar seus dias de glória no palco.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Fuga De Natal"