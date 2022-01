Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (3)

A Tela Quente desta segunda-feira (3) exibirá a comédia dramática 'Juntos Para sempre'. O filme vai ao ar às 22h40, logo após a novela 'Um Lugar ao Sol', na TV Globo.

O longa é adaptado do best-seller de W. Bruce Cameron e uma sequência do sucesso de bilheteria 'Quatro Vidas de Um Cachorro (2017)'. No elenco, estão Dennis Quaid, Marg Helgenberger e Kathryn Prescott.

Sinopse de 'Juntos Para sempre'

O cão Bailey já viveu muitas vidas e sempre deu um jeito de voltar a conviver na companhia de Ethan (Dennis Quaid). Juntos, eles têm uma relação para lá de especial e vivem com Hannah (Marg Helgenberger), que descobre ter uma neta malcuidada pela mãe.

Quando chega a hora de uma nova despedida, Bailey ouve o pedido de Ethan para cuidar daquela criança, como fez no passado de seu dono ainda pequeno.

De volta à vida, e agora como um filhote, Bailey poderá acompanhar o desenvolvimento da menina. Direção de Gail Mancuso, duas vezes premiada no Primetime Emmy, por Família Moderna (Modern Family).

Curiosidades de 'Juntos para Sempre

Esta continuação ganhou sinal verde graças ao sucesso do primeiro longa na China, onde faturou US$ 88 milhões, valor superior ao arrecadado nos Estados Unidos: US$ 64 milhões;

'Juntos Para Sempre' teve um orçamento de US$ 50 milhões, bem superior ao primeiro longa;

Dennis Quaid é o único ator do primeiro longa que retorna para a continuação.

Confira trailer do filme que passará na 'Tela Quente' de hoje

Veja ficha técnica

Título original: A Dog's Journey (Original)

Ano produção: 2019

Direção: Gail Mancuso

Duração: 109 minutos

Classificação: não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: família

Países de origem: Estados Unidos da América



