Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 29

Na Tela Quente desta segunda-feira (29), a TV Globo exibe os dois primeiros episódios da série "Arcanjo Renegado", logo após a novela "Pantanal", às 23h05.

O sargento Mikhael está de volta em busca de justiça e decidido a acertar as contas com o passado. Em uma nova fase, a trama repleta de cenas de ação trará uma reviravolta na vida dos protagonistas, além da chegada de vários personagens que vão acirrar as disputas políticas e sociais, em um clima envolto de tensão.

Com 10 episódios ao total, 'Arcanjo Renegado' terá a estreia dos quatro primeiros hoje na Globoplay, seguindo com publicações às quintas-feiras, com dois episódios por semana.

QUE HORAS COMEÇA A TELA QUENTE HOJE, SEGUNDA (29)?

A Tela Quente começa às 23h05, horário de Brasília, na TV Globo.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA

Elenco: Marcello Melo Jr, Bruno Padilha, Álamo Facó, Erika Januza, Bruno Mazzeo, Cris Vianna, Ludmilla;

Direção: Heitor Dhalia;

Nacionalidade: Brasileira;

Gênero: Filme.

