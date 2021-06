Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (28/6)

Na Tela Quente de hoje, 28/06, a TV Globo exibe o filme 'Tomb Raider: A Origem', às 23h30, logo após exibição do especial Falas de Orgulho.

Do gênero aventura, o longa-metragem lançado em 2018 tem a atriz Alicia Vikander no papel do protagonista, com Maisy De Freitas interpretando a versão mirim da personagem.

Sinopse de 'Tomb Raider: A Origem'

Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar.

Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

VEJA O TRAILER DE 'TOMB RAIDER: A ORIGEM':

FICHA TÉCNICA