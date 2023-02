Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 27

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (27/2), exibe o filme cearense “Guerra Da Tapioca” após “Big Brother Brasil 23”, às 23:55, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Guerra Da Tapioca"

Solange fica desolada ao descobrir que Manuel, seu noivo e parceiro de trabalho, não quer mais casar com ela. Sem saber como seguir a vida, acaba abrindo uma barraca de tapioca, que compete com a de Manuel. Os dois desenvolvem uma rixa que se agrava quando Manuel sente ciúmes ao ver Solange envolvida com outro homem.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Guerra Da Tapioca"