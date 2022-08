Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (22)

Na Tela Quente desta segunda-feira (22), a TV Globo exibe o filme "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite", uma produção de 2018. O filme vai ao ar logo após a novela "Pantanal", às 22h45.

Sinopse de 'Arranha-Céu: Coragem Sem Limite'

Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer (Dwayne Johnson) é acusado de promover um enorme incêndio no local. Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.

Que horas começa Tela Quente hoje, segunda (22)?

A Tela Quente começa às 22h45, horário de Brasília, na TV Globo.

Assista ao trailer

Fica técnica

Título Original: Skyscraper;

Elenco: Dwayne "The Rock" Johnson, Pablo Schreiber, Chin Han, Neve Campbell e outros;

Direção: Rawson Marshall Thurber;

Nacionalidade: Americana.