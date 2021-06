Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (21/6)

Na Tela Quente de hoje, 21/06, a TV Globo exibe o filme 'Shazam!', às 22h35, logo após exibição da novela Império.

Do gênero de ação e aventura, o longa-metragem lançado em 2019 tem o ator Zachary Levi no papel do protagonista-herói, com Asher Angel interpretando a versão mirim do personagem.

Sinopse

Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos de idade, mas acabou recebendo de um antigo mago o dom de se transformar em um super-herói adulto chamado Shazam.

Ao falar a palavra "SHAZAM!" em alto e bom som, o adolescente se transforma em uma versão poderosa e adulta de si mesmo (Zachary Levi), na qual se diverte e pode testar suas habilidades.

Entretanto, com os novos poderes, ele precisa aprender a controlar as habilidades para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Veja o trailer de 'Shazam!':

Ficha técnica