Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 17

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (17/7), exibe o filme “Vingadores: Ultimato” após “Terra e Paixão”, às 22:15, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Após os eventos devastadores de Avengers: Infinity War, o universo está em ruínas. Com a ajuda dos aliados restantes, os Vingadores se reúnem mais uma vez para reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio do universo.

Título Original: Avengers: Endgame

Avengers: Endgame Elenco: Chris Evans; Chris Hemsworth; Jeremy Renner; Mark Ruffalo; Robert Downey Jr.; Scarlett Johansson

Chris Evans; Chris Hemsworth; Jeremy Renner; Mark Ruffalo; Robert Downey Jr.; Scarlett Johansson Dubladores: Alexandre Moreno

Alexandre Moreno Direção: Anthony Russo

Anthony Russo Nacionalidade: Americana