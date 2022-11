Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 14

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (14/11), exibe o filme “Bad Boys Para Sempre” após “Travessia”, às 22415, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Bad Boys Para Sempre"

No terceiro filme da franquia, os agentes Mike Lowery e Marcus Burnett unem esforços com um novo time de operações da polícia. A missão agora é capturar uma implacável dupla de traficantes, líderes do mais poderoso cartel de drogas de Miami.

Assista ao trailer:

FICHA TÉCNICA DE "Bad Boys Para Sempre"