Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (1º)

Na Tela Quente de hoje, segunda-feira (1º), a TV Globo exibe o longa "Rainhas do Crime", às 23h (horário de Brasília), logo após a novela "Verdades Secretas".

O filme de 2019 mostra um grupo liderado por três mulheres que precisam proteger os negócios dos maridos após uma prisão inesperada.

Assista ao trailer de 'Rainhas do Crime':

Sinopse

Ambientado na década de 1970, em Nova York, 'Rainhas do Crime' mostram as esposas de mafiosos irlandeses que ficam no controle dos negócios em Hell's Kitchen, logo após agentes do FBI prendem seus maridos.

O grupo passa a ser liderado pelas três mulheres, com temperamentos extremamente diferentes, mas que compartilham do mesmo objetivo: proteger a empresa de suas famílias, custe o que custar.

Ficha técnica

Título Original: The Kitchen

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2019

Diretor: Andrea Berloff

Elenco: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss

Classe: Drama/Policial