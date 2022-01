Tela Quente de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda (24)

Na Tela Quente de hoje, segunda-feira (24), a TV Globo exibe o filme “O Falcão Manteiga de Amendoim”, às 23h30 (horário de Brasília), logo após o Big Brother Brasil (BBB) 22.

O filme de Tyler Nilson e Mike Schwartz é estrelado por Zack Guttsagen, Shia LaBeouf e Dakota Johnson.

Sinopse da Tela Quente hoje

Zak (Zack Gottsagen), um jovem com Síndrome de Down, foge da sua casa de acolhimento para seguir o seu sonho de integrar a escola profissional de luta do seu ídolo.

Mas uma reviravolta nos seus planos faz o jovem cruzar com Tyler (Shia LaBeouf), um rapaz fora de lei em fuga, que se torna o improvável treinador e aliado de Zak.

Juntos, eles constroem uma asa delta, fogem, bebem uísque, encontram Deus, pescam e convencem Eleanor (Dakota Johnson), uma gentil funcionária da casa de acolhimento responsável por levar de volta Zak, a juntar-se a eles.

Assista ao trailer

Curiosidades

Aventura, imaginação e realidade se misturam em "O Falcão Manteiga de Amendoim", mas o filme é fictício

O ator Zack Gottsagen tem Síndrome de Down. Ele ajudou a construir o personagem baseado nas experiências pessoais e percepção de vida.

O diretor e o roteirista encontraram Gottsagen em um acampamento, onde ele disse que sonhava em um dia ser ator.

Ficha técnica