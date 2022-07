Taty Girl interrompe show após agressão à mulher na plateia: 'covarde'; veja vídeo

A cantora cearense Taty Girl interrompeu um show no São João de Campina Grande, na Paraíba, para intervir em uma agressão a uma mulher que estava na plateia, na noite da última sexta-feira (8). Indignada, a artista expôs o agressor, companheiro da vítima, e agradeceu a rapidez da equipe de segurança para o socorro.

“Do lado direito, um homem batendo na mulher, eu não aceito, meu amor. Olha como o pessoal da segurança é rápido, chegaram! Leva ele que a (lei) Maria da Penha está em ativa. Covarde!”, disparou a cantora. A atitude de Taty foi aplaudida pela multidão que acompanhava a apresentação.

Assista ao vídeo

Enquanto a equipe de segurança expulsava o agressor do local, a vocalista ainda deu conselhos à mulher. "Bota chifre nele!”, disse ela. Após o episódio, o show foi retomado.

Taty Girl estreia no Fortal 2022

Além do forró no São João, Taty Girl também participará de uma das maiores micaretas do Brasil. Neste ano, a cantora fará a primeira apresentação no Fortal 2022 com o 'Bloco Pra Cima', que passa pela avenida na quinta, dia 21 de julho.

Além dela, Matheus Fernandes estreia com o bloco Bagunça ao lado do Harmonia do Samba também na quinta-feira (21). Nattan e Felipe Amorim também fazem seus primeiros shows no corredor da folia.