Tatjana Patitz, supermodelo dos anos 1990, morre aos 56 anos

A modelo alemã Tatjana Patitz morreu aos 56 anos. A informação foi divulgada pela revista Vogue, sem detalhes sobre a causa do óbito. Ela deixou um filho, Jonah.

Tatjana nasceu em Hamburgo, com pai alemão e mãe de origem estônica, e se mudou com a família para Suécia ainda na juventude. Aos 17 anos, Patitz entrou em um concurso de modelos em Estocolmo e ficou em terceiro lugar. O prêmio era uma viagem a Paris e um contrato com uma agência.

A modelo passou um ano sem conseguir emprego, até começar a ser conhecida no mundo fashion. Tatjana tinha como padrinho profissional o fotografo alemão Peter Lindbergh, que a fotografou para imagens famosas, como 'White Shirts: Six Supermodels, Malibu'.

Patitz foi uma grande modelo dos anos 1990, com capas de grandes revistas. Ela foi uma das protagonistas no videoclipe 'Freedom', de George Michael, ao lado de Cindy Crawford, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder e Stephanie Seymour.

Legenda: Modelos estrelaram clipe de 'Freedom', de George Michael Foto: Peter Lindbergh

A diretora editorial global da Vogue, Anna Wintour descreveu Tatjana como "um símbolo europeu do chique, como se Romy Schneider encontrasse Monica Vitti".

Tatjana era defensora da causa animal e ativista pelo meio ambiente. Diferente das maioria das modelos, decidiu não morar em Nova York e Paris e escolheu residir na Califórnia - para ficar mais próxima dos animais.