Tatá Werneck testa positivo para covid-19 e é internada no RJ

A atriz Tatá Werneck foi diagnosticada com covid-19 nesta quarta-feira (30) e está internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista decidiu se internar para não correr o risco de contaminar os familiares. Segundo ela, os sintomas da doença estão bem leves.

"Estou quase sem sintomas, mas achei prudente fazer os exames e acompanhar de perto em um hospital. Neste momento só quero poder me isolar para não passar para a minha filha, e espero poder voltar logo para casa", disse a atriz ao portal Splash, do Uol.

Tatá comemorou a chegada dos seus 40 anos na noite do último domingo (27), com uma festa em sua mansão para 700 convidados, entre familiares, amigos e famosos. A festa ainda contou com Sandy e É o Tchan como atrações.

Werneck disse ainda que fez o teste, pois é muito cuidadosa em relação à doença, e ressaltou que tomou todas as doses da vacina contra a covid-19. "Fiz o teste porque sou neurótica. Tenho pânico e já ouvi muitas coisas horríveis que todos falam. Preferi me isolar aqui até ficar bem. Tenho muito pânico, e fico nervosa", completou.

Tatá comentou que preferiu ficar no hospital para proteger a saúde da filha, Clara Maria, de 3 anos, fruto do relacionamento com Rafa Vitti.

De acordo com a publicação, as gravações de "Terra e Paixão", novela que conta com Tatá Werneck no elenco, vão sofrer alterações por conta da ausência da atriz.

"A novela segue o protocolo atualizado para os casos de covid. Os roteiros de 'Terra e Paixão' foram ajustados e a novela segue gravando normalmente", disse a emissora em nota.