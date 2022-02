Tatá Werneck inicia procedimento para congelar óvulos e ter filhos futuramente

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 38, se prepara para congelar óvulos no próximo mês de março para ter outros filhos no futuro. Com o procedimento, Tatá poderá ficar despreocupada quanto ao relógio biológico e postergar o momento para uma gravidez em segurança, mesmo com idade mais avançada. As informações são do colunista Leo Dias.

Tatá já é mãe da pequena Clara Maria, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o também ator Rafael Vitti, 26.

O congelamento de óvulos é um procedimento cada vez mais procurado pelas mulheres. Com o passar dos anos, as mulheres têm cada vez mais chances de ter uma gravidez de risco. Ao congelar os óvulos, elas podem engravidar utilizando as células reprodutoras saudáveis.

O material é coletado e pode ser congelado em nitrogênio líquido por até dez anos. No Brasil, valor do procedimento custa entre R$ 15 e R$ 25 mil para a coleta e até R$ 1,5 mil mensais para o congelamento.