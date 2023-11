Tatá Werneck é criticada por Daniela Albuquerque pelo comentário contra Rede TV e humorista rebate

A apresentadora Daniela Albuquerque parece não ter gostado do comentário feito por Tatá Werneck debochando da Rede TV! durante a apresentação do Prêmio Multishow, na terça-feira (9). Casada há 17 anos com Amilcare Dallevo Jr., presidente e co-proprietário da emissora, ela comentou o assunto no Instagram.

“O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é [sic] do valor de um vestidinho de chita”, disse Daniela Albuquerque.

Veja também

Na noite da premiação, a humorista brincou com o preço que havia pagado no look para a cerimônia e ironizou: “Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas, e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema”.

Em 2020, no mesmo evento, Werneck falou que usava uma peça que “tinha o orçamento de uma grade” do canal. Na época, a emissora pediu R$ 50 mil de indenização, mais uma retratação formal, porém, segundo a decisão 6ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a brincadeira não foi capaz de alterar a imagem que as pessoas tinham sobre a TV.

Legenda: Apresentadora usou rede social para comentar piada de humorista

Em uma das alegações, a RedeTV! disse ser vítima de perseguição por Tatá: “Registra que, o comentário em questão não teria sido o primeiro, já tendo a autora, em dezembro de 2018, agradecido a Deus por não ter ido para o programa 'Pânico na TV', da emissora autora, em uma feira Nerd e Geek, alcançando milhares de pessoas”.

A juíza Flávia Almeida de Castro, que concluiu a ação, pontuou que ”a existência ou não de humor na frase dita pela ré não cabe ao juiz fixar. Certo é que a assertiva é incapaz de malferir a imagem de uma rede de TV, regularmente estabelecida no mercado”.

Tatá Werneck reage à crítica de Daniela Albuquerque