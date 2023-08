Tatá Werneck e Cauã Reymond não são obrigados a depor em CPI sobre criptomoedas

Os atores Tatá Werneck e Cauã Reymond, no ar como Anely e Caio, respectivamente, na novela das 21 horas da TV Globo "Terra e Paixão", conseguiram um habeas corpus e não precisam mais, obrigatoriamente, comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados.

A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, usando o entendimento de que a presença de ambos na comissão é facultativa e não obrigatória. Caso queiram, os dois atores podem comparecer à CPI, mas têm o direito de permanecerem em silêncio. As informações são do portal F5, do jornal Folha de S. Paulo.

Tatá Werneck e Cauã Reymond fizeram propaganda para a Atlas Quantum, pirâmide de criptomoedas de R$ 7 bilhões que utilizava um falso robô prometendo lucro rápido a investidores. A empresa deu um golpe financeiro que atingiu mais de 200 mil pessoas no Brasil e em todo o mundo.

O advogado de Tatá Werneck, Ricardo Brajterman, rechaçou qualquer possibilidade de envolvimento da artista com o esquema da Atlas Quantum.

"Tatá atuou somente como garota propaganda, há longínquos cinco anos, ocasião em que não havia nada que desabonasse aquela empresa. É óbvio que se soubesse que a Atlas viria a se envolver em algum escândalo, lesando seus consumidores, ela jamais aceitaria vincular sua imagem àquela empresa", explicitou.