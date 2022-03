Tadeu Schmidt cita 'tropeços' de Vyni em discurso de eliminação do BBB 22

No discurso da oitava eliminação do Big Brother Brasil (BBB) 22, o apresentar Tadeu Schmidt fez referência aos "tropeços" físicos do ex-brother e recitou um verso para o eliminado Vyni, na noite de terça-feira (15). O cearense disputou saída do reality com Gustavo e Pedro Scooby.

"Não tem como não pensar: 'E se fosse com o Eli, será que eu sairia?'. Imagina se o Vyni sai agora? É pra pensar: 'Puxa, não era nem pra eu tá nesse paredão. Tudo por causa de um tropeço do Gustavo. Será que foram os tropeços que definiram quem sai hoje?", declarou o apresentador do BBB 22.

Ainda em discurso, o apresentador também avaliou a presença dos três emparedados na disputa pela preferência popular e afirmou que o público observa a espontaneidade dos participantes.

"Desses três, quem jogou pior? Quem não conquistou o público a ponto de seguir no programa? Quem não quis jogo? Qual é a forma certa de jogar? Seja qual for o estilo, uma coisa é fundamental: espontaneidade. O público percebe e o público tira. E sair é duro. Quem sai, deixa muita coisa aí dentro", ressaltou Tadeu Schmidt.

Por fim, o jornalista fez rimas para anunciar a eliminação de Vyni.

Tadeu Schmidt Apresentador Eu vou encerrar com uns versinhos, é uma versão que fiz de um versinho que fez muito sucesso pouco tempo atrás: da tristeza, se fez alegria. Do sonho, se fez um fato. Entrou no 'BBB', curtiu cada momento, achou o maior barato. E, apesar dos tropeços, nunca deixou de ser um grande orgulho do Crato. Quem sai hoje é você, Vyni

Eliminação dividida

O cearense Vyni foi o oitavo eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (15), com 55,87% de rejeição do público.

O bacharel em direito deixou o reality show em participação no primeiro paredão. Pedro Scooby e Gustavo também estavam na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.