Tacacá é a comida mais buscada no Google Brasil em 2023; saiba mais sobre 'prato de Joelma'

O tacacá foi a comida mais buscada no Google Brasil em 2023. O prato paraense ganhou popularidade em todo o país após o hit "Voando pro Pará", da cantora paraense Joelma, viralizar nas redes sociais.

O prato típico do Norte é citado na música, que foi lançada em 2016. "Eu vou tomar um tacacá / Dançar, curtir, ficar de boa / Pois quando chego no Pará / Me sinto bem, o tempo voa", diz o refrão.

Veja também

A canção fala sobre os principais pontos turísticos de Belém, como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Forte do Presépio, além de citar comidas típicas, como a pupunha, o açaí e o tacacá.

Joelma chegou a apresentar "Voando pro Pará" no Prêmio Multishow em novembro. A música fez tanto sucesso que até Christian Chávez, do RBD, cantou o refrão da faixa durante um show da turnê Soy Rebelde no Brasil.

Confira as dez comidas mais buscadas no Google Brasil em 2024:

Tacacá Bolo alagado Salpicão de frango Temaki frito Roast beef Zaatar Arroz de cuxá Ovo de Páscoa pistache Pimenta de bode Bolo de coco fofinho

O que é tacacá?

Prato típico do Pará, o tacacá é um caldo feito com goma de tapioca e tucupi, ambos derivados da mandioca. A receita também leva camarões e folhas cozidas de jambu. A iguaria tem origem indígena e remonta ao século XVIII, antes da colonização do Brasil.