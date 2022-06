Suzana Pires relembra sofrimento após traição de Marcos Pasquim: "fiquei no lixo"

A atriz Suzana Pires relembrou um episódio envolvendo seu namoro com Marcos Pasquim. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, ela disse ter sido traída pelo ator e ter descoberto por uma revista.

Suzana disse que as fotos do galã global beijando outra mulher foram parar na capa de um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro. Ela conta ter ficado no "lixo".

"Foi uma coisa que eu olhei aquilo e falei: tudo bem [fazer o que?]. Fiquei no lixo por uns dois meses. Mas foi ótimo, já imaginou se eu caso?", comentou ela.

Pires comentou, ainda, que ela e Pasquim tem uma relação amigável nos dias de hoje. "Pasquim é um cara incrível, mas pra ser amigo", disse.

Na ocasião, a atriz disse também ter ouvido um conselho de Susana Vieira. "Agora sim você é uma estrela, você agora tem uma tragédia pessoal. Só uma estrela fica exposta dessa forma", relembra ela rindo do "drama".