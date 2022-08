Suzana Alves revela diagnóstico de TDAH: ' vou continuar lutando'

Suzana Alves está completando 44 anos nesta quarta-feira (4) e aproveitou o momento para compartilhar com os seguidores as dificuldades enfrentadas após ser diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) há dois meses.

Em um depoimento emocionante, a atriz diz que continua lutando e vencendo o transtorno todos os dias. "Descobri que tenho TDAH e que é uma condição genética. Eu já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita minha caminhada nesta estrada", ressaltou Suzana em postagem no Instagram.

Na publicação, a atriz pontuou seus objetivos no ciclo que se inicia. "Hoje o meu maior treino é controlar as minhas motivações e não desistir dos meus objetivos e sonhos, e me relacionar bem com todas as pessoas. Sigo um dia de cada vez", escreveu.

Suzana Alves também aproveitou o post para agradecer a todos que a acompanham, os fãs e a família pelo apoio neste momento de desafios em sua vida.

O QUE É TDAH

É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pelos sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção. Isso vale para adultos e crianças.

Os três tipos de transtorno são: desatenção predominante, hiperatividade/impulsividade predominante ou combinado (que une os dois).

Conforme a Associação Brasileira do Deficit de Atenção (ABDA), a prevalência da condição entre os parentes das crianças afetadas é cerca de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral. Mas fatores ambientais, como sofrimento fetal, exposição a chumbo, substâncias ingeridas na gravidez e problemas familiares também podem estar entre as causas.