Suzana Alves relembra tempos como Tiazinha e revela que era frustrada; veja vídeo

Suzana Alves fez muito sucesso nos anos 90 como a personagem Tiazinha. Evangélica há mais de 20 anos, ela publicou em seu perfil do Instagram um video, com uma bíblia na mão, e relembrou os tempos como a personagem mascarada.

“Quando eu olho para trás, eu fico pensando: meu, eu era a mina mais famosa desse país. Todo mundo queria ser eu. Todo mundo queria ter o meu corpo, o meu cabelo, as minhas roupas, todas as revistas queriam me ter na capa, porque eu dava muito Ibope. Eu vivia como uma estrela”, conta ela no vídeo.

Suzana, no entanto, revela que, apesar do sucesso, era frustrada.

“Eu não tinha amigos, não tinha pessoas que me amavam. Eu não fazia ideia do que era amor. Eu era frustrada. Apesar de ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza que eu tenho hoje. Faltava para mim. E isso não encheu meu ego. Não fez com que eu ficasse aí correndo atrás de likes, de curtidas, de plásticas, de roupas, de carnaval, de desejar o elogio dos outros. Acabou. Eu descobri o sentido da vida. Ele me amou primeiro, e por isso eu entreguei meu corpo, minha mente, meu espírito, tudo que eu tenho para ele”.

Ela ainda reforça que atualmente não tem mais o dinheiro que tinha naquela época, mas é mais feliz. “Eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha antes, mas nunca fui tão feliz como sou hoje. A felicidade de hoje nasce de dentro da fora, porque ela vem com um Deus único, que me ama de verdade. Ele reconstruiu a minha vida”.

Suzana Alves hoje tem 44 anos e é casada com o ex-tenista Flavio Saretta.